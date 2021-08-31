سیاسة

الجيش السوري يقصف أحياء درعا المحاصرة ويمنع وصول إمدادات الغذاء والوقود

author_image سوار أحمد
سوریا درعا الجيش السوري قصف

أربيل (كوردستان 24)- قصف الجيش السوري آخر جيب لمسلحي المعارضة في مدينة درعا بجنوب البلاد مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص في واحدة من أشد الهجمات دموية خلال الحصار المفروض على مهد الانتفاضة.

ونقلت فرانس 24 عن سكان محليون ان عناصر الفرقة الرابعة وبدعم من فصائل إيرانية مسلحة منعت يوم الأحد وصول إمدادات الغذاء والوقود بغية الضغط على المسلحين للاستسلام.

وقال الجيش السوري في بيان ان صبره نفد تجاه ما سماه "الجماعات المسلحة والإرهابيين" في هذه البلدة.

وأشار أبو جهاد الحوراني وهو مسؤول محلي لرويترز إلى أنهم يستخدمون ما يسمى بصواريخ الفيل بشكل عشوائي، في إشارة إلى صواريخ محلية الصنع. وأمكن سماع الانفجارات في خلفية المشهد.

ومنذ شهرين تحاصر الفرقة الرابعة مدينة درعا التي شهدت أولى الاحتجاجات السلمية ضد حكم الرئيس بشار الأسد في عام 2011.

والفرقة الرابعة تابعة للجيش السوري وهي القوة الرئيسية في المحافظة الجنوبية ومدعومة من فصائل مسلحة محلية تمولها طهران.

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