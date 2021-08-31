سیاسة

السلطات العراقية تنفذ حُكم الإعدام بحق 6 مدانين بالإرهاب في الناصرية

author_image سوار أحمد
العراق الناصرية أحكام إعدام سجن الحوت

أربيل (كوردستان 24)- قالت وكالة "فرانس برس" ان السلطات العراقية نفذت أحكام الإعدام بحق ستة مدانين بالإرهاب وتهم جنائية في أحد أشهر السجون جنوبي البلاد.

وتم إعدام المدانين الستة في السجن الذي يُعرف باسم "الحوت" في الناصرية الواقعة بمحافظة ذي قار، وهو السجن الوحيد في البلاد الذي تنفذ فيه عقوبة الإعدام.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر طبي قوله ان "ثلاثة منهم أدينوا بتهم تتعلق بالإرهاب والباقين بتهم جنائية".

وتعد هذه الأحكام رابع عملية إعدام تنفذ هذا العام. وتأتي بعد إعدام 3 آخرين أدينوا بتهمة "الإرهاب" في الثالث من آذار مارس.

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