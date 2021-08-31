الرئيس بارزاني يعزي بوفاة كاظم حبيب: كان صديقا للكورد ومعاديا للدكتاتورية

أربيل (كوردستان 24)- أصدر الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الثلاثاء 31 آب (أغسطس) 2021، برقية تعزية برحيل الشخصية العراقية المعروفة الدكتور كاظم حبيب.

وفيما يلي نص التعزية:

بسم الله الرحمن الرحيم

ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ رحيل الكاتب والأديب والمناضل العراقي العتيد الدكتور كاظم حبيب. لقد كان الدكتور كاظم حبيب شخصية ثورية وديمقراطية، وصديقاً ومؤيداً لثورة الكورد والحقوق العادلة لشعب كوردستان، ومعادياً للشوفينية والدكتاتورية.

وبهذه المناسبة الأليمة، أتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى أسرة المرحوم كاظم حبيب وعموم رفاقه وأصدقائه والمراكز الثقافية والأدبية في العراق وأشاطرها الأحزان. وأبتهل الى الله العظيم أن يتغمد روح المرحوم بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان.

انا للە و انا الیە راجعون

مسعود بارزاني

31/ آب / ٢٠٢١