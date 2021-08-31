صحة وبیئة

العراق: تقارب نسبي في اعداد الاصابات والوفيات بسبب كورونا خلال أسبوع

66 مصابا بالفيروس توفوا خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية في العراق
author_image آريان ابراهيم شوكت
العراق: تقارب نسبي في اعداد الاصابات والوفيات بسبب كورونا خلال أسبوع
العراق: تقارب نسبي في اعداد الاصابات والوفيات بسبب كورونا خلال أسبوع
العراق

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الصحة العراقية عن الموقف الوبائي والفيروسي لجائحة كورونا في عموم العراق خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية لهذا اليوم الثلاثاء 31 آب (اغسطس) 2021.

وقالت وزارة الصحة العراقية ان مختبراتها الصحية قد سجلت خلال آخر 24 ساعة الماضية في عموم البلاد قرابة 7000 إصابة جديدة بالفيروس في كافة مناطق العراق. وأوضحت وزارة الصحة في بيان الموقف الوبائي اليومي،

إنها سجلت 6937 إصابة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي العدد إلى 1888150. وأشار البيان إلى تماثل 7148 مريضا للشفاء ليصل عدد حالات التعافي إلى 1734898حالة .

ووفقا للبيان فإن 66 مصابا بالوباء توفوا خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية في العراق ليصل عدد حالات الوفيات الكلي 20830.

وفيما يلي جدول تفصيلي بالموقف الوبائي لفيروس كورونا في عموم العراق.

العراق: تقارب نسبي في اعداد الاصابات والوفيات بسبب كورونا خلال أسبوع
العراق: تقارب نسبي في اعداد الاصابات والوفيات بسبب كورونا خلال أسبوع
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