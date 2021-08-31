محافظ النجف: علاقة روحية تأريخية تربط النجف باقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلن محافظ النجف لؤي الياسري لكوردستان24 " ان هنالك علاقة وطيدة بين محافظة النجف واقليم كوردستان الى درجة وجود الكثيرين من الشركات الاستثمارية الكوردية العاملة في محافظة النجف خاصة شركة (كار) العاملة في مجال صنع الاسمنت والتي تقدر رأسمالها بنحو (250) مليون دولار".

وأضاف محافظ النجف" هنالك علاقة روحية تاريخية بين النجف واقليم كوردستان. هذه العلاقة لها جذور تاريخية منذ زمن بعيد وقد أسس هذا التلاحم والتقارب الروحي لتأسيس وانشاء علاقة اخوية متينة وتجارية قوية بين الجانبين.

مضيفا ان المستثمرين الكورد في النجف يعملون بشكل نشط وبكامل حريتهم وأيضا هنالك رحلات طيران مستمرة بين اربيل والنجف وبين السليمانية والنجف والعلاقة علاقة قوية جدا وطبيعية جدا بين الطرفين ".