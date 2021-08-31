سیاسة

بدأ عملية" ثار الشهداء" على الشريط الحدودي السوري العراقي

العملية تشمل الشريط الحدودي العراقي السوري بمثلث مناطق الوليد
author_image آريان ابراهيم شوكت
بدأ عملية" ثار الشهداء" على الشريط الحدودي السوري العراقي
بدأ عملية" ثار الشهداء" على الشريط الحدودي السوري العراقي
العراق

أربيل (كوردستان 24)- قالت وكالة الأنباء العراقية أن قيادة قوات حرس الحدود العراقية قد بدأت عملية أمنية واسعة اليوم الثلاثاء31 آب (اغسطس) 2021 من ثلاثة محاور في الشريط الحدودي مع سوريا.

ونقلت الوكالة عن قائد قوات حرس الحدود، حامد الحسيني، قوله إن العملية تشمل الشريط الحدودي العراقي السوري بمثلث مناطق الوليد. وأضاف قائد قوات حرس الحدود أن ثلاثة تشكيلات عسكرية شاركت بالعملية وهي قيادة قوات الحدود والحشد الشعبي والجيش العراقي بإسناد من طيران الجيش. وكانت خلية الإعلام الأمني في العراق أفادت مساء الأحد بأن وكالة الاستخبارات قتلت اثنين من قادة داعش واعتقلت ثالثا شمال شرقي محافظة ديالى.

وأضافت في بيان أن "وكالة الاستخبارات نفذت عمليات تطهير لأوكار داعش في مناطق عائشة ووادي الشاي وقتلت اثنين من قادة داعش وألقت القبض على أحد القيادات المهمة والمسؤول عن الدعم اللوجستي في هذه المناطق، كما ضبطت أسلحة ومعدات". كما أكدت أن "العمليات مستمرة لتطهير باقي المناطق".

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