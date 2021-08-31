مستشار أمريكي: سلوك حركة طالبان تحدد نوعية المساعدات الانسانية لافغانستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إن واشنطن ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية مباشرة لافغانستان من خلال المؤسسات الدولية والمنظمات غير الحكومية وليس من خلال حركة طالبان.

وأشار المستشار الامريكي إلى أن " أي مساعدة تقدم لأفغانستان من خلال حركة طالبان بشكل مباشر ستعتمد على سلوك طالبان وبمتابعة التزاماتهم ومنها تأمين ممر آمن للأمريكيين والحلفاء الأفغان، والتزامهم بعدم السماح لأفغانستان بأن تكون قاعدة يمكن للإرهابيين من خلالها مهاجمة الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى، واحترام التزاماتها الدولية".

ومن ناحية اخرى نقلت وكالة "نوفوستي" الاعلامية عن مصدر رفيع في حركة طالبان أسماء بعض قادة الحركة الذين سيتولون حقائب محورية في حكومة طالبان المرتقبة. وحسب المصدر، فإنه تم تعيين الملا عبد الغني برادر آخوند وزيرا للخارجية الافغانية، فيما حصل الملا يعقوب أخوند، نجل مؤسس حركة طالبان، على منصب وزير الدفاع الافغاني.

وتابع المصدر، أن خليفة حقاني، نجل أحد أبرز قادة طالبان جلال الدين حقاني، تبوأ منصب وزير الداخلية. وأكد المصدر أن المشاورات الخاصة بتشكيل الحكومة قد انتهت وسيتم الإعلان عن نتائجها في وقت قريب.

وفي وقت سابق قال عضو رفيع المستوى في اللجنة العسكرية لطالبان، إن الحركة ستعلن يوم 3 سبتمبر عن تشكيل حكومة جديدة في البلاد.