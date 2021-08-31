صحة الاقليم: زيادة الفترة الفاصلة بين جرعتي لقاح (فايزر)

أربيل (كوردستان 24)- في تعميم رسمي موجه من قبل وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان الى كافة المديريات العامة للصحة في محافظات اقليم كوردستان والادارات المستقلة في الاقليم أعلنت وزارة الصحة في الاقليم عن زيادة الفترة الفاصلة بين جرعتي لقاح كورونا (فايزر).

وبحسب كتاب التعميم الصادرعن وزارة الصحة جاء في التعميم إنه " استناداً لتعليمات منظمة الصحة العالمية، وموافقة اللجنة الاستشارية العليا الخاصة بمرض فيروس كورونا، وللمساعدة في تغطية أكبر عدد ممكن من المستهدفين بالجرعة الأولى من لقاح فايزر، وكما معمول به في أغلب دول العالم، تقرر بان تكون الفترة الزمنية الفاصلة بين جرعتي لقاح فايزر 8 أسابيع (56) يوماً، بدلاً من ثلاثة أسابيع".

وأشارت الوزارة إلى أن القرار يطبق اعتباراً من 1-9-2021 المقبل، على أن يتم الاستمرار بإعطاء الجرعة الثانية بموعدها المحدد سابقاً للملقحين قبل هذا التاريخ.