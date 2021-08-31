صحة وبیئة

كوردستان: 16 حالة وفاة بكورونا في عموم مناطق الاقليم

تماثل 2277 مصابا للشفاء خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية
author_image آريان ابراهيم شوكت
كوردستان: 16 حالة وفاة بكورونا في عموم مناطق الاقليم
كوردستان: 16 حالة وفاة بكورونا في عموم مناطق الاقليم
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء،31 آب (اغسطس) 2021 ان مختبراتها قد سجلت 16 حالة وفاة بالفيروس و1573 اصابة جديدة بكورونا خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان لها، ان المختبرات الصحية في الاقليم قد اجرت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية 12067 فحصا طبيا كشفت عن اصابة 1573 شخص بالفيروس، مقابل تماثل 2277 مصابا للشفاء ، مؤكدة وفاة 16 مريضا بالفيروس في عموم مناطق اقليم كوردستان.

وأوضح البيان الوزاري الصادر عن صحة الاقليم أن عدد المرضى الذي تم حجرهم منذ بداية ظهور الفيروس 21871، شخص مقابل اجراء 2851073 فحص اسفرت عن اكتشاف اصابة 293622 شخصا بالفيروس،

وتعافى 250329 مصابا وبقاء 37899 مريضا تحت العناية الطبية، فيما بلغ عدد المتوفين منذ ظهور الوباء لغاية الان 5394 مصابا.

 

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