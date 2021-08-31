سیاسة

رئيس هيئة الحشد الشعبي: " الحشد لا سلطة له على "فصائل المقاومة"

الحشد الشعبي ملتزم بالاتفاق المبرم بين بغداد وواشنطن
author_image آريان ابراهيم شوكت
رئيس هيئة الحشد الشعبي: " الحشد لا سلطة له على "فصائل المقاومة"
رئيس هيئة الحشد الشعبي: " الحشد لا سلطة له على "فصائل المقاومة"
العراق

أربيل (كوردستان 24)- خلال كلمة له اليوم الثلاثاء 31 آب (أغسطس)2021 في ملتقى الرافدين للحوار في العاصمة العراقية بغداد قال رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض" الحشد لا سلطة له على "فصائل المقاومة" التي تهاجم القوات الأمريكية في العراق."

مضيفا: يجب التفريق بين فصائل الحشد وفصائل "المقاومة" التي لا سلطة لنا عليها في هيئة الحشد الشعبي وقال الفياض "نحن نستغرب من الاشاعات التي تصنف الحشد الشعبي على قوى اللادولة، فالحشد هو من حمى هذه الدولة من السقوط ابان حرب داعش".

ولفت الى أن "الحشد الشعبي تشكل بفتوى المرجع علي السيستاني. واكد فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي " ان كل حركة للحشد الشعبي هي بأمر من قيادة العمليات المشتركة ".وتابع قائلا " لو خيرت بين تطبيق امر للقائد العام للقوات المسلحة وبين امر آخر مغاير تطلبه المرجعية ، سافضل الانسحاب من المنصب".

وقال الفياض أيضا إن "الحشد الشعبي ملتزم بالاتفاق المبرم بين بغداد وواشنطن" بشأن انسحاب القوات الأمريكية من البلاد.

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