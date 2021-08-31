العراق يطبق نظام التجنيد الالزامي في الجيش

أربيل (كوردستان 24)- عقب الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء في بغداد أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، اليوم الثلاثاء،31 آب (اغسطس) 2021 أن المجلس أقر مشروع قانون التجنيد الإلزامي في العراق.

وقال حسن ناظم في مؤتمر صحفي، ، إن “مجلس الوزراء وافق من حيث المبدأ على مشروع قانون خدمة العلم”.وأضاف أن المشروع سيحال إلى مجلس النواب العراقي لمناقشته تمهيداً لإقراره، دون مزيد من التفاصيل.

وقالت الحكومة العراقية اليوم، "شرعنا بإقرار قانون التجنيد الالزامي- خدمة العلم"، مشيرة الى أن "خدمة العلم التي تم رفعها للبرلمان لإقرارها ستكرّس القيم الوطنية". وقال رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي في تغريدة على (تويتر)، "أنجزنا اليوم ما تعهّدنا به منذ تسلّمنا المسؤولية أمام شعبنا والتاريخ، وهو إقرار خدمة العَلم التي ستكرّس القيم الوطنية في أبنائنا، وطرحنا مشروع صندوق الأجيال الذي سيحميهم من الاعتماد الكامل على النفط".

وكان عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية عبد الخالف العزاوي قد كشف، الأسبوع الماضي، عن وعد قطعه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لاقرار قانون الخدمة الالزامية في البلاد قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.

وقال العزاوي، إن “لجنة الأمن والدفاع النيابية ناقشت تطبيق الخدمة الالزامية خلال لقائها برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي”، مشيراً إلى إن “الأخير وعد اللجنة بإرسال مسودة قانون الخدمة الالزامية إلى مجلس النواب”.

وكانت الخدمة العسكرية إلزامية في العراق حتى إسقاط النظام السابق عام 2003، وقيام الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر بحل الجيش العراقي السابق وإعادة إنشاء جيش جديد يعتمد على التطوع وليس التجنيد الإلزامي.

