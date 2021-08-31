برلمان كوردستان يجتمع لاعادة صياغة قانون هيئة النزاهة

أربيل (كوردستان 24)- يجتمع يوم غد الاربعاء برلمان اقليم كوردستان لاجراء القراءة الاولية لمجموعة مشاريع محددة ومناقشة وصياغة عدد من القوانين والمقترحات.

ومن هذه القوانين والمقترحات اعادة الصياغة الثانية لقانون هيئة النزاهة في اقليم كوردستان العراق المرقم (3) في عام (2011). ومن المقرر تعين رئيس جديد للهيئة في القريب العاجل. وفي هذا الاطار قال عضو لجنة النزاهة في برلمان كوردستان ويسي سعيد ويسي لكوردستان24" ستتم اعادة صياغة المادة رقم (7) في قانون هيئة النزاهة في الاقليم وتتولى لجنة خاصة في البرلمان اختيار رئيس الهيئة وقريبا تتم اعادة صياغة القانون كاملة".

واضاف ويسي سعيد ويسي: في الوقت الذي طالبت هيئة النزاهة باعطائها صلاحيات محددة لانشاء محاكم خاصة للتحقيق في قضايا الفساد طلب رئيس الهيئة احمد انور بايجاد مخرج قانوني متعلق بالمدة القانونية المتبقية لعمل هيئة النزاهة.

وتابع عضو لجنة النزاهة في برلمان كوردستان" حسب الاتفاق المبرم بين الاطراف السياسية في الكابنة التاسعة لحكومة الاقليم فان منصب رئيس هيئة النزاهة في الاقليم من حصة الاتحاد الوطني الكوردستاني لذا فمن المقرر ان يرشح الاتحاد الوطني في القريب العاجل شخصا مناسبا لتولي هذا المنصب والتصويت عليه داخل قبة البرلمان وسيكون لهذا الشخص دور فاعل في محاربة الفساد ومحاربة الفساد ضمن اولويات عمل الكابنة التاسعة في حكومة اقليم كوردستان.