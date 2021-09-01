المتحورة "مو" أصبحت تحت مراقبة منظمة الصحة العالمية

أربيل (كوردستان 24)- قالت منظمة الصحة العالمية أن متحورة جديدة من فيروس كورونا أطلق عليها "مو" أصبحت تحت مراقبة المنظمة. ورصدت هذه المتحورة أول مرة في كولومبيا في كانون الثاني/ يناير الماضي.

وأوضحت المنظمة أن لدى هذه المتحورة طفرات يمكن أن تنطوي على خطر مقاومة وهو ما جعل من الضروري إجراء مزيد من الدراسات عليها لفهم خصائصها.

وفي نشرتها الوبائية الأسبوعية حول تطور جائحة كوفيد 19أ أعلنت منظمة الصحة ليل الثلاثاء-الأربعاء أنها تراقب نسخة متحورة جديدة من الفيروس اسمها "مو" رُصدت للمرة الأولى في كولومبيا في كانون الثاني/يناير.

وقالت المنظمة في نشرتها إن النسخة المتحورة بي.1.621 بحسب تسميتها العلمية - تم تصنيفها في الوقت الراهن "متحورة يجب مراقبتها".

وأوضحت أن لدى هذه المتحورة طفرات يمكن أن تنطوي على خطر "هروب مناعي" (مقاومة للقاحات)، الأمر الذي يجعل من الضروري إجراء مزيد من الدراسات عليها لفهم خصائصها بشكل أفضل.

وجميع الفيروسات، بما في ذلك سارس-كوف-2 المسبب لمرض كوفيد-19، تتحور بمرور الوقت.

وإذا كان للغالبية العظمى من الطفرات تأثير ضئيل أو معدوم على خصائص الفيروس، إلا أن بعض هذه الطفرات يمكن أن يؤثر على خصائص الفيروس كأن يزيد على سبيل المثال من سهولة انتشاره أو من مدى شدة المرض الذي يسببه أو من مدى مقاومته للقاحات أو الأدوية أو أدوات التشخيص أو غيرها من التدابير الاجتماعية والصحية العامة.

وبسبب ظهور متحورات في نهاية 2020 شكلت خطرا متزايدا على الصحة العامة، عمدت منظمة الصحة العالمية إلى وضع قائمة بالمتحورات التي يجب مراقبتها وتلك المثيرة للقلق، وذلك بهدف إعطاء الأولوية لأنشطة المراقبة والبحث على المستوى العالمي.