مجلس وزراء كوردستان يناقش ارتفاع اسعار البنزين وتوفير النفط الابيض

أربيل (كوردستان 24)- يجتمع مجلس وزراء اقليم كوردستان اليوم الأربعاء، برئاسة مسرور بارزاني لمناقشة ارتفاع أسعار البنزين وسبل توفير النفط الأبيض، اضافة الى قضايا أخرى.

وذكرت دائرة الإعلام والمعلومات ان الاجتماع سيجري بحضور نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان قوباد طالباني.

وستتم مناقشة المواضيع التالية في الاجتماع:

أولا: مناقشة وعرض نتائج زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إقليم كوردستان. وبحث نتائج مشاركة حكومة الإقليم في جلسة الحوار الاستراتيجي الأخيرة بين العراق والولايات المتحدة، والتي جرت في الفترة من 22 إلى 28 يوليو 2021 في العاصمة الأمريكية واشنطن.

ثانيا: عرض الخطوات التي اتخذتها كل من وزارة الموارد الطبيعية والمالية والاقتصاد ورئاسة مجلس الوزراء لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بتوفير النفط الأبيض للمواطنين ومشكلة ارتفاع أسعار البنزين.

ثالثا: عرض نتائج اجتماع الوزراء والمحافظين والمشرفين المعنيين بالإدارات المستقلة برئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 29/8/2021 بشأن حل مشاكل المخابز وارتفاع أسعار الخبز وتسهيل ودعم الوزارات المختصة في هذا المجال.

رابعا: عرض الخطوات التي اتخذتها كل من وزارة البلدية والسياحة والزراعة والموارد المائية ورئاسة مجلس الوزراء لمواجهة مشكلة توفير المياه النظيفة للمواطنين.