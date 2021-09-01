قبل ساعات من تنفيذ الاتفاق الجديد.. مقتل امرأة والجيش السوري يقصف احياء درعا

أربيل (كوردستان 24)- قبيل ساعات من تنفيذ الاتفاق الجديد الذي أبرم بين وجهاء منطقة حوران واللجنة الأمنية التابعة للحكومة السورية، قُتلت امرأة جراء قصف مدفعي للقوات الحكومية وسط استمرار الجيش السوري، قصف أحياء درعا.

وقال المرصد السوري لحقوق الانسان اليوم الأربعاء، ان "سيدة قُتلت جراء قصف مدفعي لقوات النظام، استهدف بلدة المزيرعة في ريف درعا" مضيفا ان "شابا قد أصيب في مدينة طفس غرب درعا، برصاص عشوائي مصدره حواجز قوات النظام في تل السمن وحاجز التابلين".

على صعيد متصل، سقطت قذائف مدفعية على أحياء درعا البلد، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن، وفق ما أفاد المرصد.

وجرى لقاء يوم امس الثلاثاء بين وفد من اللجان المركزية في حوران واللجنة الأمنية التابعة للحكومة السورية برعاية روسية، في اليوم الأخير من المدة الزمنية لخارطة الطريق الروسية التي حددت نهايتها في 31 آب، أي اليوم الأربعاء.

وتم الاتفاق مع اللجنة الأمنية والوفد الروسي على تنفيذ المطالب بدءًا من اليوم الأربعاء، وتتضمن بنود الاتفاق الجديد على وقف إطلاق النار، وإجراء تسويات للمطلوبين وتسليم السلاح، وتهجير من لا يرغب بإجراء التسوية، ودخول الشرطة العسكرية الروسية إلى درعا البلد ورفع العلم الروسي والسوري، وضع ثلاث نقاط مشتركة بين الأمن العسكري واللواء الثامن التابع للفيلق الخامس.