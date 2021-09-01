العراق يقترض 100 مليون دولارا لشراء لقاحات كورونا

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة التخطيط ان العراق اقترض 100 مليون دولارا من البنك الدولي، لشراء لقاحات فيروس كورونا.

واعلنت الوزارة يوم الثلاثاء عدم إيقاف أي مشروع ممول من البنك الدولي.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن وكيل الوزارة ماهر حماد، ان "الوزارة لم توقف أية مشاريع ممولة من البنك الدولي ضمن الموازنة العامة"، مضيفا أن "اي مشروع مهم للبلد يقر بموجب متطلبات اساسية، حيث ينظر بالمشروع والجهة التي تتبنى التمويل اضافة الى تفاصيل القروض المقدمة من وزارة المالية".

وتابع حماد "البنك الدولي اقترح صرف الاموال المخصصة للمشاريع المتأخرة على قضايا تشغيلية، لكننا رفضنا جملة وتفصيلا"، مشيرا الى أن "العراق اقترض من البنك الدولي مبلغ 100 مليون دولار دفعة اولى على شراء اللقاحات لجائحة كورونا، حيث أراد البنك أخذ هذا الاقتراض من المشاريع، لكننا طلبنا منه اخذها من خزينتهم كقرض مباشر لوزارة المالية".

وتابع: "إننا لا نعطي من مبالغ المشاريع".