صحة وبیئة

أنواء كوردستان: انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير خلال اليومين المقبلين

author_image سوار أحمد
کوردستان مديرية الأنواء اقليم كوردستان درجات الحرارة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان اليوم الأربعاء، انخفاض درجات الحرارة في مدن ومناطق الاقليم، خلال اليومين المقبلين الى مادون 40 درجة مئوية.

وذكرت المديرية في بيان، ان درجات الحرارة ستنخفض بشكل ملحوظ بدءا من يوم الجمعة المقبل، حيث ستنخفض الحرارة (6-8) درجات، وذلك مقارنة بالايام الماضية.

وأوضحت المديرية ان درجات الحرارة في مدن الاقليم ستكون كالتالي:

أربيل (36-39) درجة مئوية

السليمانية (36-37) درجة مئوية

دهوك (36-37)  درجة مئوية

كركوك (40-42) درجة مئوية

حلبجة (37-39) درجة مئوية

وأوضحت المديرية ان هذا الانخفاض سيدوم حتى 9 من شهر ايلول الجاري لتبدأ درجات الحرارة بالانخفاض بشكل اكبر.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف