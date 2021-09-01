أنواء كوردستان: انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير خلال اليومين المقبلين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان اليوم الأربعاء، انخفاض درجات الحرارة في مدن ومناطق الاقليم، خلال اليومين المقبلين الى مادون 40 درجة مئوية.

وذكرت المديرية في بيان، ان درجات الحرارة ستنخفض بشكل ملحوظ بدءا من يوم الجمعة المقبل، حيث ستنخفض الحرارة (6-8) درجات، وذلك مقارنة بالايام الماضية.

وأوضحت المديرية ان درجات الحرارة في مدن الاقليم ستكون كالتالي:

أربيل (36-39) درجة مئوية

السليمانية (36-37) درجة مئوية

دهوك (36-37) درجة مئوية

كركوك (40-42) درجة مئوية

حلبجة (37-39) درجة مئوية

وأوضحت المديرية ان هذا الانخفاض سيدوم حتى 9 من شهر ايلول الجاري لتبدأ درجات الحرارة بالانخفاض بشكل اكبر.