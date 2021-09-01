سیاسة

المرصد: هجوم صاروخي يستهدف قاعدة أمريكية بريف دير الزور

author_image سوار أحمد
سوریا حقل كونيكو التحالف الدولي هجوم صاروخي

أربيل (كوردستان 24)- قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، ان هجوما صاروخيا استهدف حقل غاز "كونيكو"، قرب قاعدة للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في ريف دير الزور الشرقي.

وقال المرصد يوم الثلاثاء، إن مصدر القذائف كانت من مناطق خاضعة لسيطرة القوات الحكومية السورية والميليشيات الموالية لها في بلدة خشام. 

وأضاف أن طائرات "التحالف الدولي"، حلقت في أجواء المنطقة بعد سقوط القذائف.

وتتمركز قوات التحالف الدولي في عدة مواقع في سوريا، أبرزها قرب حقل نفط العمر، وحقل غاز كونيكو في دير الزور، وقاعدة التنف جنوب شرقي سوريا.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف