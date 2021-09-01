المرصد: هجوم صاروخي يستهدف قاعدة أمريكية بريف دير الزور

أربيل (كوردستان 24)- قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، ان هجوما صاروخيا استهدف حقل غاز "كونيكو"، قرب قاعدة للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في ريف دير الزور الشرقي.

وقال المرصد يوم الثلاثاء، إن مصدر القذائف كانت من مناطق خاضعة لسيطرة القوات الحكومية السورية والميليشيات الموالية لها في بلدة خشام.

وأضاف أن طائرات "التحالف الدولي"، حلقت في أجواء المنطقة بعد سقوط القذائف.

وتتمركز قوات التحالف الدولي في عدة مواقع في سوريا، أبرزها قرب حقل نفط العمر، وحقل غاز كونيكو في دير الزور، وقاعدة التنف جنوب شرقي سوريا.