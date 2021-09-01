العراق يعلن ارتفاع صادراته من النفط في آب ويتطلع للمزيد

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة النفط العراقية الأربعاء عن ارتفاع صادرات الخام لشهر آب أغسطس المنصرم إلى 3.054 مليون برميل يومياً.

ووصلت صادرات العراق في شهر تموز يوليو إلى 2.9 مليون برميل يومياً بحسب بيانات وزارة النفط.

وقالت الوزارة في بيان إن الصادرات من موانئ البصرة في أقصى الجنوب العراقي بلغت 2.95 مليون برميل يومياً الشهر الماضي.

وبحسب البيان فقد بلغت إيرادات العراق من النفط في آب أغسطس 6.5 مليار دولار بمتوسط ​​سعر للبرميل يزيد عن 69 دولاراً.

وكان متوسط ​​سعر البيع في تموز يوليو 72 دولاراً.

ويعتمد العراق بشكل شبه كامل على النفط للحصول على إيرادات وكان قد تضرر بشدة من انخفاض أسعار النفط خلال أزمة فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط عالمياً.