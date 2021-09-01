افتتاح مركز صحي في اربيل لتطعيم منتسبي وزارة التربية والتعليم

أربيل (كوردستان 24)- تفقد اليوم الاربعاء 1 أيلول 2021 وزير التربية والتعليم في حكومة الاقليم الدكتور آلان حمة سعيد, برفقة وزير الصحة الدكتور سامان برزنجي, يرافقهم كل من المدير العام لصحة اربيل الدكتور دلوفان احمد, ومدير تربية مركز اربيل الاستاذ دلير عبدالله

وعدد من اساتذة التربية والتعليم مركز المعلمين والموظفين في مجمع الشهيد فاخر ميركسوري في مدينة اربيل, والذي تم افتتاحه يوم امس الثلاثاء, بحضور محافظ اربيل اوميد خوشناو, ومديرعام تربية اربيل بشدار عبدالخالق والمدير العام لصحة اربيل.

في بداية الزيارة وفي مؤتمر صحفي, سلط السادة وزير التربية و وزير الصحة الضوء, على اهداف افتتاح المركز و وجهوا الدعوة, الى كافة منتسبي وزارة التربية والتعليم, من الموظفين والموظفات وكوادر الهيئة التدريسية, لتطعيم انفسهم ضد فيروس كورونا المستجد من خلال زيارة مركز التطعيم في مركز الشهيد فاخرميركسوري لاخذ اللقاح.

جدير بالذكر ان افتتاح المركز, كان بدعوة واقتراح من مدير عام تربية اربيل, بالتنسيق مع وزارة التربية و الصحة في الاقليم, والمديرية العامة لصحة الاقليم, من خلال توفير كافة المستلزمات الطبية لتوفير 500 لقاح بشكل يومي لكافة منتسبي وزارة التربية.

واثناء افتتاح المركز ولغرض تشجيع منتسبي التربية والتعليم, قام مدير تربية مركز اربيل الاستاذ دلير عبدالله بتلقيح نفسه ضد الوباء مطالبا كل المعلمين والموظفين, الى المبادرة للوقاية من الوباء عن طريق تطعيم انفسهم, ضد فيروس كورونا من خلال مراجعة المركز الصحي, للقاح في مجمع الشهيد فاخرميركسوري.