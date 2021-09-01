ریاضة

مونديال قطر 2022: "أسود الرافدين" في اختبار حاسم في "منازلة الخميس"

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صورة إرشيفية
صورة إرشيفية
العراق المنتخب العراقي مونديال قطر 2020

أربيل (كوردستان 24)- تشهد المراحل الحاسمة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 مواجهة نارية بين كوريا الجنوبية والعراق يوم غد الخميس.

ويقابل المنتخب العراقي بمدربه الجديد الهولندي ديك أدفوكات نظيره الكوري الجنوبي، وسيواجه اختباراً حقيقياً في عاصمة كوريا الجنوبية.

ويتوقع أن تضع هذه المواجهة المرتقبة أدفوكات أمام تحد وضغط كبيرين في أول إطلالة رسمية له مع "أسود الرافدين" بعد تعيينه مطلع الشهر الماضي لمدة عام.

ويعاني المنتخب العراقي من مشاكل غياب عدد من اللاعبين بسبب الإصابة أبرزهم قائد المنتخب وحارس المرمى جلال حسن، وكذلك بديله محمد حميد والمهاجم الواعد محمد داود.

وبلغ المنتخب العراقي المرحلة الثالثة من التصفيات الحاسمة كأحد أفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثاني في المجموعة الثالثة، ومني بخسارة واحدة في المرحلة الثانية كانت أمام إيران.

 

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