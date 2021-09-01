أسباب تخفيض إيران تصدير الغاز إلى العراق

أربيل (كوردستان 24)- كشف مصدر عراقي، اليوم الأربعاء،1أيلول(سبتمبر) 2021 إن "الحكومة العراقية تعتقد وبشكل كبير، أن إيران خفضت إمداد الغاز لها بسبب رفض العراق دخول أعداد كبيرة من الزائرين الإيرانيين في زيارة أربعينية الإمام الحسين".

وأشار المصدر إلى وجود مفاوضات لإعادة الكميات المتفق على تصديرها سابقا. وأضاف المصدر العراقي، أن " إيران تريد دخول نصف مليون زائر أو أكثر إلى العراق في هذه الزيارة، لكن الحكومة العراقية تقول إن العدد كبير ويجب تقليصه وأن يخضع لإجراءات السلامة الوطنية للوقاية من فايروس كورونا".

وقالت وزارة الكهرباء العراقية اليوم الأربعاء، إن امدادات الغاز الإيرانية للمنطقتين الوسطى والجنوبية انخفضت من 49 مليونا إلى ثلاثة ملايين متر مكعب يوما ما يهدد بنقص خطير للكهرباء.

ومددت واشنطن مرارا لمدة 90 أو 120 يوما إعفاءات من العقوبات للسماح لبغداد باستراد الطاقة من إيران، بعدما أعادت واشنطن فرض عقوبات على النفط الإيراني ومنعت الدول من شراء منتجات طاقة من إيران.

المصدر: RT