مجتمع

اقليم كوردستان: اجراءات قانونية لمنع إساءة استخدام أجهزة الاتصالات

منع التعامل بشرائح الهاتف الجوال بطاقة (Sim Card   ) بدون استمارة اصولية ولا اوليات قانونية
author_image آريان ابراهيم شوكت
اقليم كوردستان: اجراءات قانونية لمنع إساءة استخدام أجهزة الاتصالات
اقليم كوردستان: اجراءات قانونية لمنع إساءة استخدام أجهزة الاتصالات
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- اجتمع اليوم الاربعاء 1 ايلول(سبتمبر) 2021 مجلس وزراء حكومة اقليم كوردستان برئاسة رئيس الحكومة مسرور بارزاني وحضور نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني.

وناقش مجلس وزراء الاقليم خلال الاجتماع مجموعة من القظايا والمواضيع المهمة ومنها مايتعلق  بكيفية سبل الارتقاء بالخدمات وتقديم وتوفير ماهو الافضل للمواطنين . ومن المواضيع المطروحة وخلال الاجتماع وجّه مجلس وزراء الاقليم وزارتي النقل والاتصالات والداخلية بـاتخاذ الإجراءات الاصولية اللازمة لمنع التعامل بشرائح الهاتف الجوال بطاقة (Sim Card   ) بدون استمارة اصولية ولا اوليات قانونية،

وان يكون التعامل لاحقا بطريقة قانونية والتي تتطلب كافة معلومات مشتركي البطاقة من الآن فصاعداً، ويتوجب على شركات الهاتف الجوال الالتزام بالتعليمات وتعطيل كافة الخطوط التي لاتمتلك استمارات اصولية، فيما ستتخذ وزارة الداخلية في الاقليم إجراءات قانونية ضد المخالفين الذين يسيئون استخدام أجهزة الاتصالات.

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