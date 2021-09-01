وزارة التربية في الاقليم: تعليمات جديدة بخصوص العام الدراسي الجديد

أربيل (كوردستان 24)- اصدر مكتب وزير التربية في حكومة اقليم كوردستان امرا وزاريا بخصوص بدء العام الدراسي الجديد في اقليم كوردستان (2021-2022) في عموم المدارس الحكومية و الاهلية (المحلية والدولية) معلنا ان ابتداء الدوام الرسمي سيكون اعتبارا من يوم الثلاثاء المصادف 14 من شهر ايلول الجاري وهو اليوم الأول لبدء العام الدراسي الجديد 2021 -2022 .

واشترط الامر الوزاري الصادر عن وزارة التربية والتعليم أن يكون بدء الدوام الرسمي وفق الالتزام بشروط الوقاية الصحية من فيروس كورونا. كما جاء في الامر الوزاري جملة من التعليمات المتعلقة بسير العملية التربوية وضرورة تطبيقها وكالاتي:

1- الدوام يكون بشكل طبيعي مع الالتزام بشروط الوقاية من فيروس كورونا .

2- يحق لأولياء أمور الطلبة إذا رغبوا في التعليم الالكتروني ملء تعهد بذلك على أن يؤدي التلاميذ والطلبة الامتحانات التحريرية والفصلية بشكل حضوري.

3- تعليمات توزيع الاقسام والمنهاج الدراسي وكيفية التعويض والدعم الأكبر للطلبة والتلاميذ إلى عدد من مراحل وصفوف افضل وتفاصيل تعميمها ستصدر ويتوجب على جميع الأوساط الدراسية الالتزام بها.

4- التزام الأوساط التعليمية وبعد التعميم أعلاه، الاستعداد لتنظيم جداول الدروس،

5- فيما يخص الزي الموحد يتوجب على التلاميذ الالتزام بالتعميم السابق المرقم 13138 في 15 / 7 / 2021 .