واشنطن بوست: طالبان تحاول السيطرة على بنجشير

أربيل (كوردستان 24)- المواجهات بين قوات أحمد مسعود ومقاتلي حركة طالبان هي الأعنف منذ الانسحاب الأميركي من أفغانستان.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مواقع الاشتباكات أن المقاتلين التابعين لحركة طالبان يتقدمون باتجاه إقليم بنجشير.ويأتي ذلك فيما قالت قوات أحمد مسعود، اليوم الاربعاء إن طالبان هاجمت بنجشير، لكن القوات المحلية صدّتها، مما أدى إلى وقوع العديد من القتلى في صفوف عناصر طالبان، واعتقال 19 مسلحا آخرين،

فيما أعلن قيادي في حركة طالبان فشل المحادثات بين الجانبين بشأن بنجشير، ودعا السكان لإقناع المقاومة بالتفاوض للتوصل لسلام. وكان أحمد مسعود، قائد جبهة المقاومة الأفغانية المتمركزة في ولاية بنجشير، قال في حديث لمجلة "فورين بوليسي" أوضح أحمد مسعود أنه "إذا ما اعتزمت طالبان تقاسم السلطة مع الجميع، وإقامة العدل ومنح المساواة والحرية للجميع في أفغانستان، حينها سوف أتراجع وأنسحب من السياسة".

وتزامنا، مع الاحداث والتطورات في افغانستان جدّد الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، عزم الولايات المتحدة على مواصلة دعم الشعب الأفغاني عبر الدبلوماسية والمساعدات الإنسانية. وأضاف بايدن في تغريدة له على "تويتر" أن الولايات المتحدة، ستستمر في الدفاع عن الحقوق الأساسية للشعب الأفغاني، وخاصة النساء والفتيات. وشدّد بايدن على أن دوره هو الدفاع عن الولايات المتحدة ضد التهديدات، وأن أمن وسلامة بلاده لن يتعززا، من خلال نشر آلاف الجنود الأميركيين في أفغانستان.