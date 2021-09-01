"الرجل الجليدي" ينهي مسيرة الفورمولا بـ"اعتزال مفاجئ"

أربيل (كوردستان 24)- قرر بطل العالم السابق الفنلندي كيمي رايكونن الاعتزال من سباقات الفورمولا-1 مع نهاية الموسم بعد مسيرة دامت 20 عاماً.

وكان رايكونن (41 عاماً) قد كسب نقطتين فقط هذا الموسم مع فريق ألفا روميو المتعثر.

ويرجع اللقب العالمي الوحيد لرايكونن إلى عام 2007 عندما كان يقود سيارة فيراري، متفوقاً آنذاك على سائقي مرسيدس الإسباني فرناندو ألونسو والبريطاني لويس هاميلتون بفارق نقطة يتيمة.

وقال رايكونن في بيان عبر حسابه في إنستغرام "إنها النهاية"، مشيراً إلى أن هذا الموسم سيكون الأخير خاصة أن قراره "لم يكن سهلاً".

وتابع "قد حان الوقت لخوض أشياء جديدة".

ولرايكونن الملقب "بالرجل الجليدي" رقم قياسي بعدد المشاركات في سباقات الفورمولا 1، بـ 344 سباقًا، فاز بـ21 منها، بالإضافة الى انطلاقه من المركز الأول 18 مرة وصعوده 103 مرات على منصة التتويج، وفقاً لوكالة فرانس برس.

وتعود آخر انتصاراته الى جائزة الولايات المتحدة الكبرى عام 2018، ليطوي مع نهاية ذاك الموسم مسيرته مع فيراري بانتقاله الى ألفا روميو. ولطالما عانى الفنلندي الأمرين خلال الفترة الأخيرة فاكتفى بتحقيق ست نقاط فقط منذ بداية العام الماضي.