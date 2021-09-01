ریاضة

"الرجل الجليدي" ينهي مسيرة الفورمولا بـ"اعتزال مفاجئ"

author_image Kurdistan24 اربیل
بطل العالم السابق الفنلندي كيمي رايكونن
بطل العالم السابق الفنلندي كيمي رايكونن
العالم كيمي رايكونن الفورمولا اعتزال

أربيل (كوردستان 24)- قرر بطل العالم السابق الفنلندي كيمي رايكونن الاعتزال من سباقات الفورمولا-1 مع نهاية الموسم بعد مسيرة دامت 20 عاماً.

وكان رايكونن (41 عاماً) قد كسب نقطتين فقط هذا الموسم مع فريق ألفا روميو المتعثر.

ويرجع اللقب العالمي الوحيد لرايكونن إلى عام 2007 عندما كان يقود سيارة فيراري، متفوقاً آنذاك على سائقي مرسيدس الإسباني فرناندو ألونسو والبريطاني لويس هاميلتون بفارق نقطة يتيمة.

وقال رايكونن في بيان عبر حسابه في إنستغرام "إنها النهاية"، مشيراً إلى أن هذا الموسم سيكون الأخير خاصة أن قراره "لم يكن سهلاً".

وتابع "قد حان الوقت لخوض أشياء جديدة".

ولرايكونن الملقب "بالرجل الجليدي" رقم قياسي بعدد المشاركات في سباقات الفورمولا 1، بـ 344 سباقًا، فاز بـ21 منها، بالإضافة الى انطلاقه من المركز الأول 18 مرة وصعوده 103 مرات على منصة التتويج، وفقاً لوكالة فرانس برس.

وتعود آخر انتصاراته الى جائزة الولايات المتحدة الكبرى عام 2018، ليطوي مع نهاية ذاك الموسم مسيرته مع فيراري بانتقاله الى ألفا روميو. ولطالما عانى الفنلندي الأمرين خلال الفترة الأخيرة فاكتفى بتحقيق ست نقاط فقط منذ بداية العام الماضي.

 

موضوعات ذات صلة
العراق

وزير النفط العراقي: الزيادات التدريجية احتوت "الفوضى"
  38 دقائق
کوردستان

700 ألف شخص تلقوا التطعيم بوتيرة متسارعة في كوردستان
  4 ساعات
کوردستان

التحالف الدولي: البيشمركة "حليف رئيسي" في تحقيق الاستقرار الإقليمي
  4 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف