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هيفاء وهبي تشك في لقاح كورونا

دائما يسألني الأطباء هل تلقيت اللقاح؟
author_image آريان ابراهيم شوكت
هيفاء وهبي تشك في لقاح كورونا
هيفاء وهبي تشك في لقاح كورونا
الشرق الاوسط

أربيل (كوردستان 24)- في وقت سابق شككت الفنانة اللبنانية المعروفة هيفاء وهبي في اللقاح المضاد لفيروس كورونا وفي تصريحات صحفية قارنت الفيروس بالأيدز والسرطان اللذين لم تظهر لهما أدوية وقائية حتى الآن.

واعلنت الفنانة هيفاء وهبي في وقت لاحق عن تراجعها عن موقفها الرافض للتطعيم ضد فيروس كورونا، مؤكدة أن اللقاح مهم جدا للوقاية من هذا الوباء وستحصل عليه عاجلا. وفي تصريح للتلفزيون المصري، قالت هيفاء وهبي: " قالوا سابقا إن اللقاح سيكون على شكل شريحة إلكترونية تزرع بالجسم، ما أدى لخوفي منه،

والآن بعدما أطلقت شركات عالمية لقاحات طبيعية فعالة، أصبح ضروريا أن نتلقاه في أول فرصة". وأضافت: "بات التطعيم واقع حياة لا يمكن تجاهله ودائما يسألني الأطباء هل تلقيت اللقاح؟.. ما يعني أنه أمر ضروري".

 يذكر أن وهبي شككت في وقت سابق في التطعيم ضد كورونا، وقارنت فيروس كورونا بالأيدز والسرطان اللذين لم تظهر لهما أدوية وقائية حتى الآن.

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