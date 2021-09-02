سیاسة

داعش يهاجم قرية ونقطة تفتيش للجيش العراقي والاهالي يشتبكون معهم

author_image آريان ابراهيم شوكت
داعش يهاجم قرية ونقطة تفتيش للجيش العراقي والاهالي يشتبكون معهم
داعش يهاجم قرية ونقطة تفتيش للجيش العراقي والاهالي يشتبكون معهم
العراق

أربيل (كوردستان 24)- شنت عناصر من مسلحي تنظيم داعش ليلة الاربعاء على الخميس هجومين في محافظتي كركوك ونينوى ، مما تسبّب عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجيش والمواطنين. 

وهاجم تنظيم داعش قرية شعل التابعة لناحية سركران التابعة لقضاء الدبس جنوب غربيّ محافظة كركوك، وبحسب مصادر أمنية محلية فانّ سكان القرية اشتبكوا مع مسلحي التنظيم، مما أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة 7 آخرين، وجميعهم من المدنيين. 

وأشارت المصادر الامنية إلى توجه قوة من الجيش العراقي نحو القرية، مبينة أنّ عبوة ناسفة انفجرت في القوة العسكرية قبل وصولها، دون وقوع خسائر. 

وقالت مصادر أمنية في محافظة نينوى إنّ تنظيم داعش هاجم نقطة تفتيش تابعة للجيش العراقي في مدينة مخمور جنوب شرقيّ المحافظة، مستخدماً أسلحة قنص، موضحة، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، أنّ الهجوم أدى إلى مقتل جندي عراقي واحد. 

 

 

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