النفط العراقية: ايرادات النفط سجلت 6.5 مليار دولار خلال الشهر الماضي

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة النفط العراقية، يوم أمس الأربعاء،الاول من أيلول (سبتمبر) 2021 إن معدل الكميات اليومية من الصادرات النفطية بلغ 3.045 ملايين برميل، صعوداً من 2.918 مليون برميل يومياً في يوليو/ تموز.

وصعدت صادرات النفط الخام العراقية خلال شهر أغسطس/ آب الماضي، في وقت استقرت العائدات المالية دون تغيير، بالتزامن مع تراجع أسعار الخام منذ النصف الثاني من الشهر الفائت.وأوضحت الوزارة في بيان لها أن " إيرادات صادرات النفط خلال الشهر الماضي سجلت 6.5 مليارات دولار، في استقرار عن إيرادات الشهر الذي سبقه،

بالتزامن مع تراجع سعر البرميل في أغسطس/ آب. وعلى مدى الشهر الماضي، بلغ إجمالي صادرات النفط العراقية 94 مليوناً و660 ألفاً و239 برميلاً.والعراق ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" بعد السعودية، بمتوسط إنتاج 4.6 ملايين برميل يومياً في الظروف الطبيعية،

ويعتمد على إيرادات النفط لتمويل ما يصل إلى 92 بالمائة من نفقات الدولة. ومن ناحية اخرى أعلن وزير النفط العراقى إحسان عبد الجبار إسماعيل، الاتفاق على ضخ الزيادة التدريجية التى تقدر بـ400 ألف برميل فى اليوم اعتبارا من شهر أكتوبر 2021، مؤكدا دعم العراق لجميع الاتفاقات التى تؤدى إلى استقرار السوق النفطية.

وقال إسماعيل إن "اتفاقات خفض الإنتاج وضخ الزيادات التدريجية المدروسة للسوق النفطية قد أدت إلى احتواء الفوضى التى تسببت بها تداعيات انتشار كوفيد- 19". وأضاف أن "السوق النفطية ستبقى خاضعة لمراقبة الجهات البحثية والمعنية فى منظمة "اوبك" والدول الأعضاء من أجل التعاطى الآنى مع المتغيرات فى العرض والطلب،

معبرا عن أمله فى استقرار السوق النفطية خلال الفترة المقبلة، والعمل على ذلك من قبل الجميع". وأعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك بلاس، موافقتها على الالتزام بسياسة الإنتاج الحالية عبر زيادته تدريجياً وبشكل شهري.