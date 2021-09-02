اقتصاد

أسعار صرف الدولار في بورصات اقليم كوردستان وبغداد

استقرار البورصة الرئيسية في عاصمة الاقليم
author_image آريان ابراهيم شوكت
أسعار صرف الدولار في بورصات اقليم كوردستان وبغداد
أسعار صرف الدولار في بورصات اقليم كوردستان وبغداد
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- شهدت اسعار صرف الدولار اليوم الخميس الثاني من ايلول (سبتمبر) 2021  استقرارا في البورصة الرئيسية في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، بينما ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي في البورصة الرئيسية بالعاصمة العراقية بغداد.

ففي اقليم كوردستان بلغ سعر البيع في أسواق صرف العملة 147400 دينار لكل 100 دولار امريكي، والشراء بواقع 147000 دينار لكل 100 دولار امريكي.

اما بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد فقد سجلت، صباح اليوم، الخميس 147300 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي فيما سجلت الاسعار صباح امس الاربعاء 147200 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

واستقرت أسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 147750 ديناراً لكل 100 دولار، بينما بلغت أسعار الشراء 146750 ديناراً عراقياً لكل 100 دولار امريكي.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف