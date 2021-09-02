أسعار صرف الدولار في بورصات اقليم كوردستان وبغداد

أربيل (كوردستان 24)- شهدت اسعار صرف الدولار اليوم الخميس الثاني من ايلول (سبتمبر) 2021 استقرارا في البورصة الرئيسية في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، بينما ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي في البورصة الرئيسية بالعاصمة العراقية بغداد.

ففي اقليم كوردستان بلغ سعر البيع في أسواق صرف العملة 147400 دينار لكل 100 دولار امريكي، والشراء بواقع 147000 دينار لكل 100 دولار امريكي.

اما بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد فقد سجلت، صباح اليوم، الخميس 147300 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي فيما سجلت الاسعار صباح امس الاربعاء 147200 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

واستقرت أسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 147750 ديناراً لكل 100 دولار، بينما بلغت أسعار الشراء 146750 ديناراً عراقياً لكل 100 دولار امريكي.