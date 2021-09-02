بلدية زاخو تباشر العمل بتنفيذ مشاريع خدمية مهمة

أربيل (كوردستان 24)- باشرت بلدية مدينة زاخو بتنفيذ مجموعة من المشاريع الخدمية المهمة, لخدمة المواطنين في زاخو, من خلال القيام بتبليط الشوارع وحفر مجاري المياه وانفاق الصرف الصحي, وتصليح وبناء القناطر في أحياء وازقة مدينة زاخو.

واعلنت وزارة البلديات في حكومة اقليم كوردستان ان بلدية زاخو, واعتمادا على وارداتها الشهرية, تقوم بتنفيذ مشروع كبير في محلة برايتي لتوفير مجموعة من الخدمات المهمة للمواطنين, في هذا الحي ومجموعة من الاحياء الاخرى في المدينة.

وتتضمن المشاريع المنفذة في مدينة زاخو, اعمالا موسعة لبناء عدد من الجسور والقناطر واعادة حفر المجاري وانفاق الصرف الصحي, وتبليط الشوارع في حي برايتي, وأحياء اخرى في المدينة وذلك لتسهيل حركة سير المواطنين, والمركبات في احياء مدينة زاخو .