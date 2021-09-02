اقتصاد

بلدية زاخو تباشر العمل بتنفيذ مشاريع خدمية مهمة

تبليط الشوارع وبناء القناطر وحفر وتهيئة انفاق الصرف الصحي ومجاري المياه
author_image آريان ابراهيم شوكت
بلدية زاخو تباشر العمل بتنفيذ مشاريع خدمية مهمة
بلدية زاخو تباشر العمل بتنفيذ مشاريع خدمية مهمة
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)-  باشرت بلدية مدينة زاخو بتنفيذ مجموعة من المشاريع الخدمية المهمة, لخدمة المواطنين في زاخو, من خلال القيام بتبليط الشوارع وحفر مجاري المياه وانفاق الصرف الصحي, وتصليح وبناء القناطر في أحياء وازقة مدينة زاخو.

واعلنت وزارة البلديات في حكومة اقليم كوردستان ان بلدية زاخو, واعتمادا على وارداتها الشهرية, تقوم بتنفيذ مشروع كبير في محلة برايتي لتوفير مجموعة من الخدمات المهمة للمواطنين, في هذا الحي ومجموعة من الاحياء الاخرى في المدينة.

وتتضمن المشاريع المنفذة في مدينة زاخو, اعمالا موسعة لبناء عدد من الجسور والقناطر واعادة حفر المجاري وانفاق الصرف الصحي, وتبليط الشوارع  في حي برايتي, وأحياء اخرى في المدينة وذلك لتسهيل حركة سير المواطنين, والمركبات في احياء مدينة زاخو .  

بلدية زاخو تباشر العمل بتنفيذ مشاريع خدمية مهمة
بلدية زاخو تباشر العمل بتنفيذ مشاريع خدمية مهمة

 

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