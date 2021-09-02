اقتصاد

رئيس هيئة الاستثمار في الاقليم: 500 مشاريع انتاجية حديثة في طريقها الى النور

زيادة القدرة الانتاجية في الاقليم وتقديم خدمات افضل للمواطنين
author_image آريان ابراهيم شوكت
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)-  في حديث لكوردستان24 قال رئيس هيئة الاستثمار في اقليم كوردستان, الدكتور محمد شكري "لغرض زيادة الانتاج الذاتي, وبعد اجراء البحوث اللازمة لتحديد حاجات الاقليم للمشاريع الخدمية,

توصلنا الى نتائج مقنعة بضرورة اقرار, وتنفيذ 500 مشروع خدمي في الاقليم, وادخال برامج وتفاصيل اقرار المشاريع في دليل هيئة الاستثمار". وقال رئيس هيئة الاستثمار في اقليم كوردستان الدكتور محمد شكري, أثناء مشاركته في منتدى حوار (روانكة) للشباب في اربيل " بعد دراسات مستفيضة حددنا وقررنا بناء 500 مشروع خدمي لزيادة الانتاج, في اقليم كوردستان.

ففي القطاع الزراعي مثلا حددنا (75) عينة والعمل جاري, في بناء وتطوير المشاريع الضرورية لزيادة القدرة الانتاجية في الاقليم, وتقديم خدمات افضل للمواطنين". واضاف رئيس هيئة الاستثمار: في عام 2019 تم استيراد (500) ألف طن من الحليب الجاف الى الاقليم عن طريق المنافذ الحدودية

أي اعتماد كلي على استيراد هذا النوع من الحليب في حين لدينا قدرات انتاجية عالية في انتاج الحليب السائل لكننا لم نستغل هذا القطاع للانتاج والاستثمار وتامين الاكتفاء الذاتي لذا حددنا هذه الملاحظات باعتبارها مشاريع مهمة تنتظر طريقها الى النور .

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