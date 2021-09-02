صحة وبیئة

كوردستان تسجل 14 وفاة و1871 اصابة جديدة بكورونا

author_image سوار أحمد
کوردستان وزارة الصحة اقليم كوردستان كورونا

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان اليوم الخميس، تسجيل 1871 اصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وسجلت أربيل 539 اصابة، والسليمانية 738 ودهوك 463، بينما سجلت حلبجة 55 اصابة وكرميان 44 ورابرين 32 اصابة.

وذكر تقرير للوزارة ان 2222 حالة تماثلت للشفاء في عموم مناطق الاقليم.

واكدت الوزارة تسجيل 14 حالة وفاة، 7 منها في اربيل و2 في السليمانية و3 في دهوك و2 في كرميان.

وبلغ اجمالي الاصابات 297487 اصابة، شفي منها 254941، فيما توفي حتى الآن 5419 شخصا.

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