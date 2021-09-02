ریاضة

"أسود الرافدين" يقتنص نقطة من المنتخب الكروي الكوري

author_image سوار أحمد
العالم كوريا الجنوبية المنتخب العراقي تصفيات كأس العالم

أربيل (كوردستان 24)- تمكن المنتخب العراقي لكرة القدم من اقتناص نقطة ثمينة من منتخب الكوري الجنوبي، وذلك في افتتاح مباريات المرحلة الحاسمة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.

ونجح الفرقي العراقي في فرض التعادل السلبي على الفريق الكوري في المباراة التي جرت في سيول وانتهت بالتعادل السلبي، وذلك عبر اتخاذ فريق اسود الرافدين لاسلوب دفاعي حد من فعالية الهجمات الكورية.

وبلغ المنتخب العراقي المرحلة الثالثة من التصفيات الحاسمة كأحد أفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثاني في المجموعة الثالثة، ومني بخسارة واحدة في المرحلة الثانية كانت أمام إيران.

والعراق ضمن المجموعة الاولى الى جانب الإمارات وسوريا وكوريا الجنوبية ولبنان وإيران، أما المجموعة الثانية فضمت منتخبات عمان والسعودية وأستراليا وفيتنام واليابان والصين.

وسيخوض أسود الرافدين مباراتهم المقبلة أمام نظيره الإيراني في الدوحة يوم الثلاثاء المقبل.

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