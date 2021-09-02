الطائرات التركية تستهدف مقرا لحزب العمال الكوردستاني في سنجار

أربيل (كوردستان 24)- قال مراسل كوردستان 24 اليوم الخميس، ان طائرات تركية قصفت قبل قليل مقرا لحزب العمال الكوردستاني في سنجار.

واضاف المراسل ان القصف الذي نفذته طائرات تركية لم تُعرف بعد الأضرار التي اسفرت عنه.

ونفذت أنقرة خلال الاشهر الماضية العديد من الهجمات التي استهدفت عناصر حزب العمال الكوردستاني الذي يتخذ من جبال قنديل ومناطق في سنجار ومخمور قواعد له، وسط تاكيدات من حكومة اقليم كوردستان والحكومة العراقية برفض تواجد عناصر هذا الحزب على الأراضي العراقية، وجعلها ساحة لتصفية الحسابات.

ويشنّ حزب العمال الكوردستاني تمرداً مسلحا ضد الدولة التركية منذ عقود، ذهب ضحيته عشرات الآلاف من الجانبين.