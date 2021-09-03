"إيدا" يتسبب بمقتل سبعة أشخاص وولاية أمريكية تعلن حالة الطوارئ

أربيل (كوردستان 24)- تسببت الفيضانات الهائلة في الولايات المتحدة والتي نتجت عن هطول أمطار قياسية اجتاحت المنطقة عقب مرور إعصار إيدا، في مقتل سبعة اشخاص، فيماك كانت حاكمة نيويورك قد أعلنت يوم الخميس، حالة الطوارئ في الولاية.

وتوقفت خطوط مترو الأنفاق في مدينة نيويورك عن العمل في ساعة متأخرة الأربعاء، حيث أدت بقايا العاصفة الاستوائية إيدا إلى هطول أمطار غزيرة واحتمال حدوث سيول وأعاصير في أجزاء من شمال وسط المحيط الأطلسي.

وأعلنت حاكمة نيويورك كاثي هوشول الخميس حالة الطوارئ في الولاية حيث تسببت بقايا العاصفة إيدا بفيضانات هائلة في المدينة نيويورك وفي شمال شرق الولايات المتحدة.

وكتبت هوشول في تغريدة على تويتر "أعلن حالة الطوارئ لمساعدة سكان نيويورك المتضررين من عاصفة الليلة" بعدما أدت إيدا التي شكلت إعصارا من الفئة الرابعة ضرب جنوب الولايات المتحدة الأحد، إلى حدوث زوابع وفيضانات أثناء اندفاعها إلى الشمال.

وهطلت أمطار غزيرة في نيويورك ليل الأربعاء الخميس مع مرور ذيول الإعصار إيدا الذي أودى بحياة سبعة أشخاص في جنوب الولايات المتحدة وتسبب بزوابع وفيضانات في شمال شرق البلاد.

وسجلت زوابع هائلة في ولايات بنسلفانيا ونيوجرزي وميريلاند حيث توفي شاب يبلغ من العمر 19 عاما وفقد آخر بعدما غمرت أحد المباني، ما رفع عدد ضحايا إيدا إلى سبعة قتلى.

وكانت الإدارة الوطنية للطقس (أن دبليو أتش) كتبت الأربعاء "إنه وضع خطير"، داعية السكان إلى "الاختباء إذا كانوا موجودين في منطقة خطر إعصار". وأضافت "احتموا بمأوى الآن. الحطام المتطاير سيشكل خطرا".

وهطلت أمطار غزيرة على العاصمة الاقتصادية والثقافية للولايات المتحدة. ونشرت إدارة الطقس مقاطع فيديو لشوارع غارقة في أحياء بروكلين وكوينز مما جعل حركة السير مستحيلة.

وأعلن موقع "نوتيفاي نيويورك" أن العديد من الطرق قطعت.

وشهدت مقاطعة ويستشستر شمال نيويورك أمطارا غزيرة وغمرت المياه العديد من أقبية المنازل خلال دقائق.

كما ذكرت شبكة (سي.إن.إن) أن جميع خطوط مترو الأنفاق في مدينة نيويورك تقريبا توقفت في ساعة متأخرة الأربعاء حيث تسببت بقايا العاصفة الاستوائية إيدا في هطول أمطار غزيرة واحتمال حدوث سيول وأعاصير في أجزاء من شمال وسط المحيط الأطلسي.

وأصدرت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية ما لا يقل عن خمس تحذيرات من حدوث سيول تشمل المنطقة من غربي فلادلفيا إلى شمال نيوجيرزي. كما أعلن حاكم ولاية نيوجيرزي فيل مورفي حالة الطوارئ بسبب الإعصار إيدا.