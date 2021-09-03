ریاضة

رونالدو يرتدي القميص رقم 7 مع مانشستر يونايتد

author_image سوار أحمد
كريسيتانو رونالدو
كريسيتانو رونالدو
العالم كريسيتانو رونالدو مانشستر يونايتد الرقم 7

أربيل (كوردستان 24)- أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ارتداء البرتغالي كريسيتانو رونالدو القميص رقم 7.

وحصل رونالدو على القميص رقم 7 الذي ارتداه سابقا مع الشياطين الحمر طيلة 6 مواسم من قبل بين 2003 و2009.

وأعلن مانشستر يونايتد أن كريستيانو رونالدو سيرتدي القميص رقم 7 بعد عودته إلى أولد ترافورد.

وقال النادي في بيان رسمي: "يمكننا الآن أن نؤكد أن رونالدو سيضعه على ظهره مرة أخرى".

في المواسم الستة الأولى له في مانشستر بين عامي 2003 و2009، لعب رونالدو 292 مباراة وسجل 118 هدفًا، وفاز بتسعة ألقاب بما في ذلك ثلاثة ألقاب في الدوري الإنجليزي ولقبا في دوري أبطال أوروبا.

وربما تكون مباراة رونالدو الأول مع مانشستر يونايتد بعد فترة التوقف الدولي المقبل، وبالتحديد أمام نيوكاسل يونايتد يوم 11 سبتمبر المقبل.

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