سیاسة

القوات الامنية تعتقل عنصرا بتنظيم داعش في الموصل

author_image سوار أحمد
العراق القوات الأمنية اعتقال خلية الاعلام الامني داعش

أربيل (كوردستان 24)- قالت خلية الإعلام الأمني ان القوات الامنية تمكنت من إلقاء القبض على أحد عناصر تنظيم داعش، في الموصل شمال البلاد.

وذكر بيان لخلية الإعلام أن "الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع تمكنت من إلقاء القبض على احد المطلوبين وفق أحكام المادة 4 ارهاب"، مشيرا إلى أن" الإرهابي هو أحد عناصر عصابات داعش الإرهابية وقد عمل ضمن ما يسمى قاطع نينوى ولاية العراق".

واشار البيان الى ان "الاعتقال تم خلال واجب أمني تم تنفيذه في الجانب الأيسر لمدينة الموصل"، مبينا أنه"وأثناء تفتيش داره عثر عناصر الاستخبارات  على ملجأ خلف الدار كان يستخدمه الإرهابي للتخفي عند مداهمة القوات الأمنية".

وذكر البيان أنه "جرى تسليم البيان الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه"، دون أن يقدم أي معلومات أخرى بشأن هويته.

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