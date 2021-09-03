تعادل العراق مع كوريا الجنوبية يسعد أدفوكات قبل مواجهة إيران

أربيل (كوردستان 24)- يخطط المدرب ديك أدفوكات لاتباع نهج هجومي أكثر عندما يواجه فريقه العراقي إيران في تصفيات كأس العالم لكرة القدم الثلاثاء بعد أن قاد المدرب الهولندي مبارياته الجديدة للتعادل بدون أهداف مع كوريا الجنوبية.

وأشرف أدفوكات (73 عاماً) على أداء منضبط للفريق العراقي وهو ما جعل الكوريين يبلغون الحد الأدنى من فرص تسجيل الأهداف في استاد كأس العالم في سيول يوم الخميس.

وقال أدفوكات الذي قاد كوريا الجنوبية في السابق إلى نهائيات كأس العالم 2006 "أنا سعيد للغاية بالنتيجة".

وتابع "كنا نعلم أننا نلعب ضد فريق جيد... اعطينا فرصتين أو ثلاث فقط أمام فريق جيد جداً، لذلك نحن سعداء جداً بأداء العراق".

وتعاقد العراق مع أدفوكات الشهر الماضي لقيادة فريقه الذي سيواجه إيران في قطر، في الوقت الذي بدأ فيه الإيرانيون مشوارهم بالفوز على سوريا 1-0 ليحتلوا الصدارة في المجموعة الأولى حيث تطارد المنتخبات الستة في المجموعة مقعدين آليين متاحين في نهائيات العام المقبل.

وقال أدفوكات "الفريق قدم أداءً دفاعياً جيداً للغاية، لكن في المباراة القادمة سنحاول تقديم المزيد من المهاجمين"، وفقاً لوكالة رويترز.

واختتم المدرب حديثه بالقول "هذه المباراة بالنسبة لنا كانت مهمة جداً... إنها نصف مجموعة جديدة وكنت أشاهد العراق أكثر من كوريا".