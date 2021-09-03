النرويج تضبط "كنزاً" منهوباً من العراق وتبدأ سلسلة تحقيقات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت السلطات النرويجية الجمعة عن ضبط عدد كبير من القطع الأثرية كان العراق قد أبلغ عن فقدانها من بينها ألواح كتبت باللغة المسمارية من بلاد ما بين النهرين.

وبحسب وسائل إعلام عالمية فقد تم العثور على القطع الأثرية من قبل "الهيئة الوطنية للتحقيق والملاحقة القضائية في الجرائم الاقتصادية والبيئية".

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن متحدث باسم الشرطة النرويجية قوله إن القطع الأثرية كانت ضمن مجموعة مملوكة ملكية خاصة.

واستجوبت السلطات بعض الشهود لكنها لم توجه أي اتهامات جنائية لأحد.

وقالت الهيئة الوطنية للتحقيق والملاحقة القضائية في بيان "تم ضبط ما يقرب من 100 قطعة مهمة للتراث الثقافي العالمي".

وجاء في البيان "يجري فحصها الآن على أيدي خبراء للتأكد من أصالتها".

ولم تذكر السلطات النرويجية متى أو كيف وصلت القطع إلى البلاد.