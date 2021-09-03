منوعات

النرويج تضبط "كنزاً" منهوباً من العراق وتبدأ سلسلة تحقيقات

author_image Kurdistan24 اربیل
القطع الأثرية التي عثرت عليها الشرطة النرويجية
القطع الأثرية التي عثرت عليها الشرطة النرويجية
العالم العراق النرويج قطع أثرية

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت السلطات النرويجية الجمعة عن ضبط عدد كبير من القطع الأثرية كان العراق قد أبلغ عن فقدانها من بينها ألواح كتبت باللغة المسمارية من بلاد ما بين النهرين.

وبحسب وسائل إعلام عالمية فقد تم العثور على القطع الأثرية من قبل "الهيئة الوطنية للتحقيق والملاحقة القضائية في الجرائم الاقتصادية والبيئية".

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن متحدث باسم الشرطة النرويجية قوله إن القطع الأثرية كانت ضمن مجموعة مملوكة ملكية خاصة.

واستجوبت السلطات بعض الشهود لكنها لم توجه أي اتهامات جنائية لأحد.

وقالت الهيئة الوطنية للتحقيق والملاحقة القضائية في بيان "تم ضبط ما يقرب من 100 قطعة مهمة للتراث الثقافي العالمي".

وجاء في البيان "يجري فحصها الآن على أيدي خبراء للتأكد من أصالتها".

ولم تذكر السلطات النرويجية متى أو كيف وصلت القطع إلى البلاد.

 

موضوعات ذات صلة
کوردستان

رئيس حكومة إقليم كوردستان يعزّي بوفاة المرجع محمد سعيد الحكيم
  32 دقائق
کوردستان

كوردستان.. إصابات كورونا تقترب من 300 ألف والوفيات ترتفع مجدداً
  1 ساعات
ترکیا

تركيا تعلن تفاصيل ضربات سنجار وكاره وقنديل.. وتتوعد بشن المزيد
  1 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف