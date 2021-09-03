سیاسة

وفاة المرجع محمد سعيد الحكيم.. تلميذ صاحب أشهر فتوى تحرم قتال الكورد

هو ابن شقيقة المرجع السيد محسن الحكيم صاحب أشهر فتوى بحرمة مقاتلة الكورد
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صورة إرشيفية
صورة إرشيفية
العراق محسن الحكيم فتوى حرمة قتال الكورد محمد سعيد الحكيم

أربيل (كوردستان 24)- أعلن في مدينة النجف الجمعة عن وفاة المرجع الشيعي البارز محمد سعيد الحكيم إثر تعرضه لسكتة قلبية مفاجئة.

وكان محمد سعيد الحكيم واحداً من المراجع الشيعة المعاصرين وأحد كبار المرجعيات الدينية في النجف، وهو أبن محمد علي الحكيم.

وهو تلميذ وابن شقيقة المرجع الراحل محسن الحكيم صاحب أشهر فتوى بحرمة مقاتلة الكورد، لأنهم مسلمون، تجمعهم مع العرب روابط الأخوّة والدين.

اعتقل محمد سعيد الحكيم من قبل الأجهزة الأمنية عام 1983 وأودع إلى السجن لغاية عام 1991. له عشرات الفتاوى والمؤلفات والرسائل في الفقه والأصول وغيرها.

 

 

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