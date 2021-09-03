وفاة المرجع محمد سعيد الحكيم.. تلميذ صاحب أشهر فتوى تحرم قتال الكورد

أربيل (كوردستان 24)- أعلن في مدينة النجف الجمعة عن وفاة المرجع الشيعي البارز محمد سعيد الحكيم إثر تعرضه لسكتة قلبية مفاجئة.

وكان محمد سعيد الحكيم واحداً من المراجع الشيعة المعاصرين وأحد كبار المرجعيات الدينية في النجف، وهو أبن محمد علي الحكيم.

وهو تلميذ وابن شقيقة المرجع الراحل محسن الحكيم صاحب أشهر فتوى بحرمة مقاتلة الكورد، لأنهم مسلمون، تجمعهم مع العرب روابط الأخوّة والدين.

اعتقل محمد سعيد الحكيم من قبل الأجهزة الأمنية عام 1983 وأودع إلى السجن لغاية عام 1991. له عشرات الفتاوى والمؤلفات والرسائل في الفقه والأصول وغيرها.