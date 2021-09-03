أمن

تركيا تعلن تفاصيل ضربات سنجار وكاره وقنديل.. وتتوعد بشن المزيد

لم يشر الإعلام التركي إلى أسماء القياديين الثلاثة، لكنه لفت إلى أنهم مسؤولون عن أنشطة حزب العمال في جبل كاره وجبال قنديل ومدينة سنجار
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سبق أن توعدت أنقرة بشن المزيد من الضربات ضد مواقع حزب العمال
سبق أن توعدت أنقرة بشن المزيد من الضربات ضد مواقع حزب العمال
ترکیا حزب العمال الكوردستاني العراق تركيا

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت السلطات التركية الجمعة تحييد ثلاثة من مسؤولي حزب العمال الكوردستاني في مناطق داخل إقليم كوردستان ومحطيه.

وبحسب وسائل إعلام تركية رسمية فإن جهاز الاستخبارات التركي نفذ عملية في "شمال العراق" أسفرت عن "تحييد ثلاثة قياديين" من حزب العمال.

ولم يشر الإعلام التركي إلى أسماء القياديين الثلاثة، لكنه لفت إلى أنهم مسؤولون عن أنشطة حزب العمال في جبل كاره وجبال قنديل ومدينة سنجار.

وغالبا ما تستخدم السلطات التركية مفردة "تحييد" في بياناتها للإشارة إلى استسلام أو مقتل أو اعتقال أعضاء الحزب الذي تعتبره أنقرة "منظمة إرهابية".

ويوم أمس، أفاد مراسل كوردستان 24، بأن طائرات تركية قصف مقراً لحزب العمال في سنجار، دون معرفة الخسائر أو الأضرار.

وسبق أن توعدت أنقرة بشن المزيد من الضربات ضد مواقع حزب العمال الذي يتخذ من الأراضي العراقية منطلقاً لمهاجمة الدولة التركية.

وكانت حكومة إقليم كوردستان قد طالبت حزب العمال مراراً بمغادرة أراضي الإقليم بعدما تحولت إلى مسرح لأعمال العنف بينه وبين الدولة التركية.

ولا يزال حزب العمال الكوردستاني يرفض دعوات حكومة إقليم كوردستان وغالباً ما ينتهك قوانينها ويهاجم الأجهزة الرسمية في الإقليم.

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