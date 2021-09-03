رئيس حكومة إقليم كوردستان يعزّي بوفاة المرجع محمد سعيد الحكيم

أربيل (كوردستان 24)- أصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الجمعة 3 أيلول (سبتمبر) 2021، تعزية في وفاة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم.

وفيما يلي نص التعزية:

ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة آية الله العظمى سماحة السيد محمد سعيد الحكيم، وبهذا المصاب أتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى أسرته الكريمة ومقلديه وأشاطرهم أحزانهم، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان.

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان

3 أيلول (سبتمبر) 2021