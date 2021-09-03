سیاسة

الرئيس بارزاني يعزّي بوفاة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم

"نتقدم بخالص تعازينا ومواساتنا إلى العالم الإسلامي والمراجع الكبار وأسرة آل الحكيم الكرام"
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الرئيس مسعود بارزاني
الرئيس مسعود بارزاني
کوردستان الرئيس مسعود بارزاني آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أصدر الرئيس مسعود بارزاني الجمعة تعزية بوفاة المرجع الديني الكبير آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم.

وفيما يلي نص التعزية:

بسم الله الرحمن الرحيم

تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة المرجع الديني الكبير آية الله العظمى السيِّد محمد سعيد الحكيم، واذ نتقدم بخالص تعازينا ومواساتنا إلى العالم الإسلامي والمراجع الكبار وأسرة آل الحكيم الكرام، نسأل الله تعالى أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يتغمد سماحته بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

مسعود بارزاني

٣ أيلول ٢٠٢١

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