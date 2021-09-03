تصفيات مونديال قطر: هزيمة قاسية لموريتانيا.. ونيجيريا تظفر بثنائية

أربيل (كوردستان 24)- تعرضت موريتانيا إلى خسارة قاسية على أرضها عندما سقطت أمام ضيفتها زامبيا 1-2 في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية ضمن الدور الثاني للتصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم في كرة القدم المقررة في قطر عام 2022.

وبكرت زامبيا، بالتسجيل عبر مهاجم سالزبورغ النمسوي إينوك مويبو، ثم فعلتها للمرة الثانية بعد 12 دقيقة من انطلاق الشوط الثاني بواسطة مهاجم كاوبي ووريرز برينس مومبا (57)، قبل أن يقلص مهاجم الإنتاج الحربي المصري مامادو نديوكو نياس الفارق لأصحاب الأرض في الدقيقة 69.

وتلعب تونس مع ضيفتها غينيا الاستوائية لاحقا ضمن المجموعة ذاتها. وتحل موريتانيا ضيفة على غينيا الاستوائية، وتونس على زامبيا الثلاثاء في الجولة الثانية،

إلى ذلك، قاد مهاجم ليستر سيتي الإنكليزي كليتشي إيهياناتشو منتخب بلاده نيجيريا إلى فوز مستحق على ضيفته ليبيريا بثنائية نظيفة ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وسجل إيهياناتشو الثنائية في الدقيقتين 22 و44 ليتصدر منتخب "النسور الممتازة" المجموعة برصيد ثلاث نقاط بفارق نقطتين أمام جمهورية إفريقيا الوسطى والرأس الأخضر اللتين تعادلتا 1-1 الأربعاء في افتتاح الجولة الأولى.

وتخوض نيجيريا مباراتها الثانية الثلاثاء المقبل في ضيافة الرأس الأخضر، فيما تلعب ليبيريا مع ضيفتها جمهورية إفريقيا الوسطى الإثنين.