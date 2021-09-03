سیاسة

نيجيرفان بارزاني ينعى رحيل المرجع الحكيم: كرّس حياته زاهداً لترسيخ التسامح

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رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني
رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني
کوردستان المرجع الشيعي محمد سعيد الحكيم نيجيرفان بارزاني العراق إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- عزّى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني الجمعة برحيل المرجع الشيعي الكبير محمد سعيد الحكيم.

وقال نيجيرفان بارزاني في برقية تعزية "ببالغ الحزن والٲسی تلقینا نبٲ وفاة المرجع الدیني الكبير المغفور له آية الله العظمی السید محمد سعيد الحكیم (قدس الله سره). كان الفقید ٲحد ٲعلام الفقه والاجتهاد وكرس حیاته زاهدا، للنضال ضد الظلم ولترسيخ مباديء الٲخوة والمحبة والتسامح بین كافة ٲطیاف الشعب".

وتابع "بهذا المصاب الجلل نتقدم بخالص العزاء وعظیم المواساة الی اسرة آل الحكیم الكرام ومراجع الدین العظام والشعب العراقي، داعین الله تعالی ٲن یتغمد الفقید بواسع رحمته ورضوانه ویدخله فسیح جناته".

 

 

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