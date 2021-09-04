مجتمع

العراق يعلن حداداً عاماً على وفاة الحكيم

يعد الحكيم واحداً من أربع مرجعيات شيعية بارزة في العراق، بعد المرجع الأعلى علي السيستاني
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حداد عام في العراق على رحيل الحكيم
حداد عام في العراق على رحيل الحكيم
العراق محمد سعيد الحكيم العراق وفاة المرجعية الدينية

أربيل (كوردستان 24)- قرر العراق إعلان الحداد اليوم السبت على وفاة المرجع الشيعي البارز آية الله العظمى محمد سعيد الحكيم.

وتوفي الحكيم المولود عام 1934، يوم أمس إثر سكتة قلبية مفاجئة في أحد مستشفيات النجف. وسيتم تشييعه في وقت لاحق من اليوم في كربلاء ثم يوارى الثرى في النجف يوم الأحد.

ويعد الحكيم واحداً من أربع مرجعيات شيعية بارزة في العراق، بعد المرجع الأعلى علي السيستاني، ويليه كل من المرجعين محمد إسحاق الفياض وبشير النجفي.

هذا وقررت النجف الحداد ثلاثة أيام على رحيل المرجع الحكيم.

محمد سعيد الحكيم

 

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