صحة وبیئة

نيوزيلندا.. وفاة واحدة بكورونا منذ ستة أشهر

author_image Kurdistan24 اربیل
صورة إرشيفية
صورة إرشيفية
العالم كورونا نيوزلندا

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت نيوزيلندا تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا منذ ستة أشهر على الرغم من تأكيدها السيطرة على آخر موجة من الوباء الناجمة عن تفشي المتحورة دلتا.

وبحسب وسائل إعلام نيوزيلندا فقد توفيت امرأة في التسعين من العمر كانت تعاني من أمراض أخرى في أحد مستشفيات أوكلاند.

وهذه أول وفاة جراء كورونا في نيوزلندا منذ 16 شباط فبراير الماضي.

وذكرت السلطات أن أحد أفراد عائلة المرأة نقل لها الفيروس في أوكلاند في الوقت الذي تتصدى فيه البلاد للوباء منذ أن سجلت أول إصابة خلال ستة أشهر في منتصف آب أغسطس مما أدى إلى إعلان حجر منزلي في البلد البالغ عدد سكانه خمسة ملايين نسمة.

وتقول رئيسة الوزراء جاسيندار أرديرن إن هذه الوفاة "هي تذكير مؤسف للسبب الذي يجعل التدابير التي نتخذها حاليا في غاية الأهمية".

وبحسب إحصاءات رسمية تم تسجيل 20 إصابة جديدة مقارة مع 85 إصابة جديدة سجلت في نهاية الأسبوع الماضي في ذروة الموجة الوبائية الأخيرة.

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