اقتصاد

بالصور | أربيل تبدأ العمل في المرحلة الثانية لأسرع طرقها الإستراتيجية

بدأت الكوادر الهندسية عملها في (طريق 150 م) وهو الطريق الذي يحيط بالعاصمة أربيل على شكل دائرة
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جانب من الطريق الإستراتيجي في مرحلته الأولى - من أرشيف كوردستان 24
جانب من الطريق الإستراتيجي في مرحلته الأولى - من أرشيف كوردستان 24
کوردستان طريق 150 إقليم كوردستان أربيل

أربيل (كوردستان 24)- استأنف إقليم كوردستان السبت العمل في المرحلة الثانية لأحد أهم مشاريع الطرق الإستراتيجية في أربيل.

وبدأت الكوادر الهندسية عملها في (طريق 150 م) وهو الطريق الذي يحيط بالعاصمة أربيل على شكل حلقة دائرية ويتفرع إلى جميع الضواحي والقصبات.

ويأتي ذلك بعد أيام من توجيه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، بالبدء في استكمال الجزء الثاني من الطريق الإستراتيجي.

ويشمل هذا الجزء، الطريق الممتد من (أربيل - كويسنجق) وصولاً إلى طريق (أربيل - شقلاوة)، بطول 7.2 كيلومتر مع إنشاء شارع خدمي باتجاهين.

وفي 25 من شباط فبراير 2021 تم تدشين المرحلة الأولى من طريق 150م تحت إشراف رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني.

وشمل الجزء الأول من الطريق طريق أربيل – بحركة وصولاً إلى أربيل – شقلاوة.

وتقول حكومة إقليم كوردستان إن الانتهاء من المرحلة الثانية للطريق سيسهل حركة السير وسيحد بشكل كبير من الاختناقات المرورية في أربيل ومحيطها.

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