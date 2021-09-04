صحة وبیئة

كوردستان تستبق عامها الدراسي الجديد بحملة أسبوعية لتطعيم كوادرها التعليمية

القرار اُتخذ بهدف الحفاظ على حياة المعلمين والطلبة والتلاميذ لا سيما مع تسجيل 60 ألف معلم لتلقي اللقاح.
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تستمر الحملة لمدة اسبوع على أن يتوجه المعلمون إلى المراكز الصحية لتلقي اللقاحات
تستمر الحملة لمدة اسبوع على أن يتوجه المعلمون إلى المراكز الصحية لتلقي اللقاحات
کوردستان إقليم كوردستان فيروس كورونا حملات تطعيم

أربيل (كوردستان 24)- قررت وزارة صحة إقليم كوردستان السبت اطلاق حملة تستمر أسبوعاً لتحصين الكوادر التعليمية في جميع مراكز التطعيم باللقاحات المضادة لوباء كورونا.

ويهدف القرار لتحصين أكبر عدد ممكن من المعلمين والمدرسين باللقاحات وذلك قبل عشرة أيام فقط من بدء العام الدراسي الجديد 2021 - 2022.

وقال وزير الصحة سامان البرزنجي للصحفيين إن القرار اُتخذ بهدف الحفاظ على حياة المعلمين والطلبة والتلاميذ لا سيما مع تسجيل 60 ألف معلم لتلقي اللقاح.

وأشار إلى أن 22 ألف معلم تلقوا الجرعة الأولى، فيما تلقى 17 ألفاً الجرعة الثانية لغاية الآن.

وأضاف أن القرار اُتخذ بناء على توصية من رئيس الحكومة لرعاية الكوادر التعليمية وتطعيم جميع المعلمين والموظفين في المدارس والمعاهد والجامعات قبل بدء العام الدراسي الجديد.

وسيبدأ العام الدراسي الجديد في عموم مدارس إقليم كوردستان في 14 من الشهر الجاري.

 

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